Voetbal als verbindende factor, maar samen op het veld zien we de Van Keulens voorlopig niet

Toen Valentijn van Keulen (22) zijn eerste stappen op het voetbalveld zette was vader Alexander al trainer bij Bruse Boys en Kapelle. "Dan was het 's ochtends vroeg voetballen en 's middags bij teams die mijn pa trainde kijken."

Tegenwoordig is dat een stuk lastiger, want als Valentijn met Kloetinge speelt, rolt de bal vaak ook bij Yerseke, waar Alexander als trainer bezig is aan zijn vierde en laatste seizoen. "De laatste tijd voetbal ik soms met of tegen jongens die onder mijn vader getraind hebben. En dan vraag ik natuurlijk hoe ze dat vonden."

Trainer- en vaderschap

Het antwoord dat hij dan vaak krijgt sluit aan bij de band die vader en zoon Van Keulen hebben. "Hij zegt vaak wel waar het op staat. Dat waardeer ik ook wel aan hem." Vroeger was dat weleens anders. "Als ik dan een wedstrijd had gespeeld en mijn vader zei dat ik dat ik het zus of zo moest doen. Dan dacht ik: laat me gewoon voetballen."

Hij is klein van stuk, maar daar gaat hij slim mee om." Alexander van Keulen, over zoon en voetballer Valentijn

Door zijn achtergrond als trainer kan Alexander natuurlijk haarfijn uitleggen wat zijn zoon goed én fout doet binnen de lijnen. "Hij heeft een goede techniek en weet wat er gebeurt om hem heen in het veld. Dat is niet veel spelers gegeven. Hij is klein van stuk, dat werkt in zijn zijn nadeel, maar áls ik hem zie spelen vind ik dat hij daar slim mee omgaat."

Ambities

De ambities van Van Keulen-junior en senior lopen uiteen. Valentijn wil graag zo hoog mogelijk voetballen. Daarom wil hij dit seizoen heel graag promoveren naar de hoofdklasse met Kloetinge.

Alexander traint op dit moment Yerseke in de zaterdag tweede klasse, maar heeft de trainerspapieren om op een hoger niveau aan de slag te gaan. "Natuurlijk wil ik dat. Dat heb ik al vaker uitgesproken, maar het is er tot op heden nog niet van gekomen."

Valentijn en Alexander van Keulen na de bekerwedstrijd Yerseke - Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Dan is het natuurlijk nog de vraag of we vader en zoon Van Keulen ooit nog samen als speler en trainer op het veld zien staan. "Dat zie ik nu nog niet zitten", aldus Valentijn. "Het is toch een lastige situatie, omdat je toch al gauw het verhaal krijgt dat je speelt, omdat je de zoon van de trainer bent."

Vader Van Keulen maakt zich daar niet zo druk om. "Dat kun je denk ik heel goed scheiden. Natuurlijk is de vader-zoonrelatie dan anders, maar de band kan er alleen maar sterker van worden."