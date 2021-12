Aantal nieuwe coronabesmettingen stabiliseert, maar GGD waarschuwt: 'Flinke daling nodig'

GGD Zeeland zet in op boostervaccin op uit deze besmettingsgolf te komen (foto: Omroep Zeeland)

Toch verwacht Ilona Schinkelshoek van de GGD Zeeland dat iedereen met klachten getest kan worden. "Het is zo dat niet iedereen meer dezelfde dag terecht kan voor een test. Maar een dag later wel. Dus iedereen met klachten kan nog steeds getest worden. Of ze dat ook daadwerkelijk doen is een tweede. Dat heeft met ons gedrag te maken."

Testcapaciteit vergroten

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat naar verhouding nergens zoveel inwoners zich hebben laten testen bij de GGD als in Zeeland. Bij de GGD wordt er dan ook hard aan gewerkt om die testcapaciteit te vergroten. "Bij de huidige locaties kan er niet meer getest worden dan nu al gedaan wordt, maar we zijn wel aan het kijken of we het aantal locaties kunnen uitbreiden om zo die capaciteit verder te verhogen."

Dat er veel besmettingen zijn, is duidelijk. De infectiegraad in Zeeland ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Alleen de regio Limburg-Zuid heeft naar verhouding meer besmettingen. Maar er zijn in Zeeland geen duidelijke gebieden of leeftijdsgroepen die harder getroffen worden door het virus.

'Virus zit nu echt overal'

"Waar eerder veruit de meeste besmettingen in de jonge leeftijdsgroepen werden opgespoord, zie je nu ook de aantallen besmettingen in oudere leeftijdsgroepen oplopen. Dus het virus zit echt overal", aldus Schinkelshoek.

Ilona Schinkelshoek van de GGD Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen schuurt de zorg tegen het randje van code zwart aan. "Het piept en het kraakt. We zijn dus zeker nog niet veilig", aldus Schinkelshoek. "Daarvoor moet het aantal besmettingen fors omlaag."

Nieuwe variant omikron

Maar of dat gaat lukken hangt ook deels af van de nieuwe variant omikron. Die is al in Nederland opgedoken, maar nog niet vastgesteld in Zeeland. Toch lijkt het een kwestie van tijd voor het eerste omikron-geval ook hier wordt gemeld.

Dat kan voor een verslechtering zorgen. Deskundigen waarschuwen dat deze nieuwe variant mogelijk besmettelijker is, beter in het omzeilen van ons immuunsysteem, of allebei. Toch is het te vroeg om te voorspellen welk effect de komst van deze nieuwe variant voor Zeeland betekent, vindt Schinkelshoek.

'Veel onzeker'

"Er is nog te veel onzeker over die variant om de gevolgen voor Zeeland te kunnen overzien. Hij kan besmettelijker zijn en dus gevaarlijker, maar het kan ook nog meevallen. Dat zal echt de komende tijd moeten blijken", aldus Schinkelshoek.

Ilona Schinkelshoek over stabilisatie van aantal besmettingen en komst van omikron-variant

