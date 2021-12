Zeeuwse Marie-Paule Herman: van Hongkong, via Axel naar Londen

Marie Paule is nu in Londen (foto: Marie-Paule Herman)

"Ik ben zondag aangekomen en maandag om zes uur begonnen." Marie-Paule is betrokken bij de opening van een nieuw restaurant. "Het is op een mega-mooie locatie. Als het goed gaat, is eind deze maand de opening. Ik mag hier de hele maand logeren. Hier hebben ze enorme kroonluchters en kerstdecoratie."

Dialect

Marie-Paule komt in Londen ook Zeeuwen tegen waarmee ze in dialect kan praten. "Een collega komt uit Koewacht. De wereld is klein." Haar werk is vergelijkbaar met wat ze doet in Hongkong. "Het is precies hetzelfde concept. De mensen zijn goed getraind en ik kijk of het allemaal klopt."

Het nieuwe restaurant gaat eind deze maand open. In de tussentijd zullen we Marie-Paule blijven bellen om te horen wat ze beleeft.

Luister hier naar het gesprek met Marie-Paule uit Axel:

Marie-Paule geniet in Londen