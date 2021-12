'Waarom zoeken naar snippertjes natuur als er in Oostburg een kant en klaar natuurgebied ligt?'

De verwilderde Euregiotuinen. (foto: Omroep Zeeland )

Bijna twintig jaar is er niet naar de bomen en planten in het sinds 2004 failliete tuinencomplex omgekeken. In de tussentijd hebben de bomen volop kunnen groeien, en bloeit, kruipt en vliegt er van alles. De Partij voor de Dieren Zeeland wil dat de provincie de mogelijkheid onderzoekt om van het recreatiegebied natuur te maken. Ook de CDA-fractie in Provinciale Staten wil deze week ter plekke een kijkje gaan nemen.

Dat onderzoek moet dan wel snel gebeuren, beseft Trees Janssens van de Partij voor de Dieren, want het tuinencomplex kan elk moment worden verkocht aan een recreatieondernemer die er een recreatie- annex stadspark van wil maken. Met huisjes, campingplaatsen, groepsaccommodaties, evenemententerrein en horeca. "Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit prachtige natuurgebied op de schop gaat in de wetenschap dat Zeeland een tekort heeft aan natuur", zegt Janssens. Het gebied ligt volgens haar ideaal, tussen Natura2000-gebied het Groote Gat en de Sophiapolder, en het is al 'kant en klaar'.

Hoofdpijndossier

De gemeente Sluis zit al jaren met het voorbeeldtuinencomplex in de maag en wil nu eindelijk een streep zetten onder het hoofdpijndossier uit het verleden, dat Sluis al heel veel geld heeft gekost. Via een prijsvraag in 2017 is voor het plan van Eric van Damme, onder andere eigenaar van Strandcamping Groede, gekozen. Hij wil de natuur zoveel mogelijk in stand houden, maar er ook recreatiehuisjes neerzetten en camperplaatsen realiseren. Het zwaar beschadigde ontvangstgebouw krijgt in de nieuwe opzet een horecafunctie.

Het ontvangstgebouw van de vroegere Euregiotuinen is compleet vervallen (foto: Stichting Euregiotuinen voor ons)

Omwonenden van de Euregiotuinen verzetten zich vanaf het begin met hand en tand tegen deze plannen. Vooral de mogelijkheid om er ook meerdaagse festivals met harde muziek en vele feestende gasten te kunnen organiseren, leidde bij hen tot grote ongerustheid. De bezwaren liggen sinds maart bij de gemeente Sluis, die eind januari het ontwerp-bestemmingsplan wil vaststellen.

Noodkreet bij provincie

Een aantal omwonenden, verenigd in de stichting Euregiotuinen voor ons, sprak meerdere keren met hun zorgen uit in de gemeenteraad, maar daar vingen ze bot. Zij lieten hun noodkreet onlangs ook horen bij de provincie, die uiteindelijk de natuurvergunning voor de invulling van het gebied moet afgeven. Eerder bracht de Zeeuwse Partij voor de Dieren al een bezoek aan de Euregiotuinen. Naar aanleiding van de inspraak in de provinciale commissie wil de CDA-Statenfractie dat ook gaan doen. José van Zuilekom van de stichting is blij met de aandacht.

Niet met Jan en alleman erin

Van Zuilekom heeft de gemeente dan ook de sleutel van het hek gevraagd om vrijdag het gebied te mogen betreden. Maar de gemeente Sluis weigert die te geven. "Zolang we in transitie naar een overname zijn, vind ik dat terecht. Het gaat om onze grond, het is geen openbaar gebied. De stichting heeft misschien het idee dat het openbaar is, en dat ze er te allen tijde in kan, maar dat is natuurlijk niet zo", zei wethouder Marianne Poissonnier bij een eerdere aanvraag voor een bezoek.

Volgens Van Zuilekom had de stichting de afspraak met een ambtenaar dat zij - zolang de bestemmingsplanprocedures nog niet zijn afgerond - het terrein mag betreden met organisaties of partijen die met een frisse blik naar het burgerinitiatief willen kijken. "We willen een eerlijke kans voor een eerlijke zaak. Niets meer en niet minder."

