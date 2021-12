Handig voor de decembermaand: kurken mogen nu naar de milieustraat

Arnoud Hanenburg en Paul Marinissen bij de kurkbak (foto: Omroep Zeeland)

De eerste kurken zijn al ingeleverd op de milieustraat van Kruiningen. Arnoud Hanenburg van De Eker B.V. komt ze later ophalen, maar kwam op deze eerste dag alvast kijken naar de nieuwe bakken. "Geweldig", zegt hij bij het zien van de eerste kurken. "Een mooie vangt op de eerste dag. Ik ben al tevreden!"

Tuintegels en hondenkussens

"Kurk is een hartstikke mooi materiaal", legt Hanenburg uit. "Het groeit aan een boom en de boom hoeft er niet voor te worden gekapt." Maar kurk wordt nu maar één keer gebruikt op een fles en daarna weggegooid. Dat is niet nodig volgens Hanenburg. Er kan nog van alles van worden gemaakt, van isolatie tot schoenzolen en van tuintegels tot de vulling van een hondenkussen.

Het leven van kurk. Het begint als boom, wordt geoogst als schors, gebruikt als stop en daarna hergebruikt in allerlei producten. (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland is de eerste provincie waar particulieren hun kurken kunnen inleveren. Hiervoor deden sommige horecazaken dat al. Er is voor Zeeland gekozen omdat de ZRD de hele provincie in een keer van bakken kon voorzien.

Wijn drinken

En nu is het dus maar hopen dat de Zeeuwen van wijn houden en de kurken in gaan zamelen. "Daar geloof ik wel in. En is het geen wijn, dan is het wel een speciaalbiertje of een portje. Dat gaan we merken."

Luister hier het hele gesprek met Arnoud Hanenburg terug:

Arnoud Hanenburg vindt de eerste Zeeuwse kurken in de nieuwe kurkbak