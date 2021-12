Fysiosoft uit Heinkenszand wint Emergo publieksprijs

Fysiosoft uit Heinkenszand won met hun innovatie Fylm (foto: Dockwize)

Nathan Traas van Fysiosoft was erg verrast: "Superleuk! We hebben ons best gedaan om bereik te krijgen en dat is gelukt." Fylm zorgt ervoor dat ouderen meer kunnen bewegen in het verzorgingshuis. "Wij zijn het verlengstuk van de beweegexpert", legt Traas uit. "Er zit een kastje op de tv aangesloten en de beweegexpert bepaalt wat er op het kastje te zien is. De zorgmedewerker kan daarop met de ouderen meebewegen." Met het systeem hoopt het bedrijf de zorg te ontlasten.

Fysiosoft maakte Fylm waarmee ouderen meer kunnen gaan bewegen in het verzorgingshuis (foto: Fysiosoft)

Het bedrijf uit Heinkenszand kreeg veertig procent van de stemmen van het publiek. "Het is het ook waard", zegt een trotse Traas. Ze zijn de afgelopen tijd flink de boer op geweest om aandacht te krijgen voor hun product en dat uit zich nu in de stemmen volgens de ondernemer. "Daar zijn we heel blij mee!"

Luister hieronder het gesprek terug met Nathan Traas.

Het bedrijf was erg verrast toen ze de prijs kregen