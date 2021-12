Goedemorgen! Maximale testcapaciteit bereikt, wachten voor de brug en beeld Michiel de Ruyter

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus lijkt niet of nauwelijks meer toe te nemen in Zeeland. Daarmee lijkt de stijging te stabiliseren, maar is dat wel zo? Want de maximale testcapaciteit is bereikt, dus worden daardoor mogelijk minder gevallen opgespoord. Toch verwacht Ilona Schinkelshoek van de GGD Zeeland dat iedereen met klachten getest kan worden. "Het is zo dat niet iedereen meer dezelfde dag terecht kan voor een test. Maar een dag later wel. Dus iedereen met klachten kan nog steeds getest worden. Of ze dat ook daadwerkelijk doen is een tweede. Dat heeft met ons gedrag te maken."

GGD Zeeland zet in op boostervaccin op uit deze besmettingsgolf te komen (foto: Omroep Zeeland)

Brrrr... we zitten in de meteorologische winter en het speculeren over wat we kunnen verwachten is begonnen. Als de voorspellingen van meteorologen voor deze winter kloppen, wordt het heel koud met sneeuw én ijs. Weerman Jules Geirnaerdt uit Zoutelande heeft ook goede hoop. "In december en januari is er een goede kans op kou. Twee periodes met echte vorst en dan kan er wat sneeuw vallen. De maand februari is nog erg onzeker. Dan kan het ook weer zachter worden", aldus de weerman. Het weerbericht van vandaag lees je onderdaan dit artikel.

De Sloebrug in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het is herkenbaar voor weggebruikers: wachten bij de Sloebrug in Vlissingen. Automobilisten die over de A58 vanuit de richting Middelburg komen moeten eerst langs stoplichten, dan over een spoor en vervolgens het Kanaal door Walcheren over. Vlissingen wil dat een einde komt aan de rijen wachtende auto's. Een tunnel zou al die obstakels in één keer vermijden. De gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland, ProRail en Rijkswaterstaat onderzoeken de komende zes maanden hoe het zuidwesten van Walcheren beter bereikbaar kan worden gemaakt. En als de tunnel er komt, duurt dat nog zeker tien jaar.

Beeld weggetakeld

En we blijven in Vlissingen: een enorm beeld van Michiel de Ruijter wordt vanmorgen uit het Arsenaal getakeld en gaat naar een nieuwe locatie. Het beeld weegt een paar honderd kilo en is gemaakt van Terracotta. Het takelen begint rond 8.00 uur en het beeld zal daarna naar Vlissingen-Oost vervoerd worden waar het onderdeel wordt van een nieuw expositie. Natuurlijk hoor en zie je daar vandaag meer over bij Omroep Zeeland.

Bij de sloekreek bij Nieuwdorp (foto: Piet Grim, `s-Heerenhoek)

Het weer

Regelmatig zijn er opklaringen maar verspreid ook buien. Met name vanochtend is daarbij ook kans op een hagelbui, vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Het is kouder dan gisteren met middagtemperaturen van 5 tot 7 graden en een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.