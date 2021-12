Toeristische verhuur in Sluis: geen maximum aantal nachten, wel verplichte registratie

Groede is een van de dorpen waar veel huizen aan toeristen worden verhuurd. (foto: Ko Dek)

Nog niet eerder ontving de gemeente zoveel mailtjes en brieven op het voorstel, vlak voor de zomer, om de toeristische verhuur in de kustdorpen vanaf 2022 beter te gaan regelen. Van individuele burger tot tweede-woningbezitter, van dorpsraad tot ondernemersclub en van adviesraad tot verhuurbureau: iedereen had en heeft wel een mening over de verhuur van huizen in de woonkernen aan toeristen.

Voor de één is het een bron van ergernis, omdat toeristen bij tijd en wijle voor overlast zorgen en indirect zorgen voor onbetaalbare woningen voor starters. Voor de ander vormt de verhuur van zijn of haar huis aan toeristen een welkome inkomstenbron of is die zelfs bittere noodzaak.

'Het was het gesprek van de dag'

Wethouder Peter Ploegaert heeft in zijn twaalfjarige carrière als wethouder nog niet meegemaakt dat een onderwerp zo sterk leeft bij de inwoners, en zoveel verschillende reacties oproept. "Het was het gesprek van de dag. Het is net als met corona, dan telt Nederland wel 17 miljoen adviseurs. Sluis heeft in dit dossier wel 14.000 adviseurs."

De ambtenaren hadden dan ook een flink karwei aan de beantwoording van alle vragen en opmerkingen. Dit is in 'clusters' gebeurd, niet iedereen heeft individueel antwoord gekregen.

Stadhuis Sint Anna ter Muiden (foto: Wikipedia)

Vooral het maximum aantal nachten dat een woning verhuurd mag worden, deed veel stof opwaaien bij voor- én tegenstanders. Het college wilde de verhuur op maximaal zestig dagen zetten, maar een nipte meerderheid van de raad torpedeerde eind juni dit aantal. VVD, Onafhankelijk West, Nieuw Gemeentebelang (nu Lokale Partij Sluis) en CDA'er Sjaak Quaak wilden dat huizen geen zestig maar 120 dagen in de verhuur mogen.

Na eerste fase volgt evaluatie

Het college haalt die angel nu voorlopig uit de discussie, door in het voorstel nog geen maximum aantal nachten op te nemen, maar te beginnen met een registratieplicht. Na een jaar, of mogelijk al na afloop van het toeristenseizoen, volgt dan een evaluatie, waarna extra maatregelen kunnen worden genomen, zoals een maximum aantal nachten en een meldingsplicht voor overnachtingen.

Wethouder Peter Ploegaert (foto: Omroep Zeeland)

Zelf had Ploegaert die stap meteen al willen zetten. "Ik had het wel aangedurfd om toch die zestig dagen in de raad te brengen, maar de andere collegeleden wilden dit niet. Dat is een politieke inschatting geweest." Uit oogpunt van 'collegiaal bestuur' schaart hij zich achter zijn collega's in het college. "We moeten door de zure appel heen bijten."

Niet voor hele grondgebied van gemeente

De registratieplicht geldt niet voor de hele gemeente, zoals de meerderheid van de raad eigenlijk wilde, maar enkel voor de dorpen Breskens, Groede, Nieuwvliet, Cadzand, Zuidzande en Retranchement. Dat betekent dat kernen als Sint Anna ter Muiden, Hoofdplaat, Aardenburg en Schoondijke, waaruit ook briefschrijvers vandaan komen, niet onder de regeling vallen. "In die kernen is nog geen sprake van een schaarste aan woningen", verklaart Ploegaert die keuze. Voor Sint Anna geldt dat dit niet als apart dorp wordt gezien, maar bij Sluis hoort.

Verkoop tweede woningen ontmoedigen

De registratieplicht geeft de gemeente in elk geval inzicht in het aantal woningen dat wordt verhuurd en in de afdracht van toeristenbelasting. Ploegaert hoopt dat deze maatregel ook een ontmoedigend effect heeft op de aankoop van huizen door beleggers. "Ik kan dit niet staven met cijfers, maar er worden nu al minder tweede woningen verkocht. Mensen durven het vanwege de onzekerheid niet aan."

