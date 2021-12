Van wiskundeleraar tot het doorvoeren van een parkeerbeleid: dit was het jaar van wethouder Pieter Wisse

Acht jaar geleden sprak hij in tijdens een raadsvergadering voor het behoud van de school in Biggekerke. Hierna werd hij gevraagd om zich kandidaat te stellen voor het CDA.

"Ik ben toen op de lijst gezet en met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Ik weet nog dat ik het in het begin moeilijk vond om zaken in te brengen. Er speelt heel veel, het is ontzettend ingewikkeld en je hebt het gevoel dat je er maar weinig van afweet. Maar van lieverlee rol je er toch in en op den duur gaat het steeds makkelijker", zegt Wisse.

'We willen vooruitgang gaan boeken'

Nadat de vorige coalitie in februari 2020 uit elkaar viel, kwam het CDA in beeld. En zo werd Wisse, die tot dan toe naast zijn fractievoorzitterschap wiskundeleraar was, ineens wethouder in de gemeente Veere.

Over de verhoudingen na de breuk van het voormalig college wil Pieter Wisse niet veel kwijt. "Daar zijn we niet mee bezig geweest. We (de nieuwe coalitie, red.) hadden echt het idee: we willen op bepaalde punten vooruitgang gaan boeken. En we zijn plannen gaan maken."

Mensen waren niet alleen boos op het beleid, maar vonden ook dat ik daar de aanstichter van was" Wethouder Pieter Wisse blikt terug op het parkeerbeleid van de gemeente Veere

Een van die plannen was het parkeerbeleid. "Dat vond ik toch wel een uitdagende klus", geeft Wisse toe. "Je merkt dat wanneer je aan de auto en de portemonnee komt, een hoop mensen dat heel vervelend vinden."

'Wennen aan de weerstand'

Toch staat Pieter Wisse volledig achter de keuze om het parkeren in Veere betaald te maken. "Het was nodig. Niet alleen voor de financiën, maar ook om een eerlijk beleid te voeren. Daar sta ik vierkant achter, al heb ik wel moeten wennen aan de weerstand."

Dat had volgens hem met name te maken met het feit dat het persoonlijk werd. "Mensen waren niet alleen boos op het beleid maar vonden ook dat ik daar de aanstichter van was."

Boze inwoner aan de deur

Dat ondervonden de wethouder en zijn gezin aan den lijve want aan zijn eigen voordeur stond in die periode ineens een boze inwoner. "Nietsvermoedend heb ik toen opengedaan tot ik erachter kwam dat die man heel erg boos was. Ik had daar zelf niet zo'n last van maar mijn vrouw vond het vervelend."

Wethouder Pieter Wisse in gesprek met beheerder Jan Vink van het MFA Onderdak in Biggekerke (foto: Omroep Zeeland)

Wisse stond bijna dertig jaar voor de klas als wiskundeleraar. Nadat hij het wethouderschap had aanvaard stopte het lesgeven. Nu, anderhalf jaar na dato, begint hij dat lesgeven toch wel te missen. Hoewel er volgens hem ook overeenkomsten zijn met het wethouderschap.

Bij wiskunde zoek je naar de meest efficiënte oplossing, in de politiek probeer je het beste voor mensen te doen." Wethouder Pieter Wisse

"Zoals zaken goed doordenken en voorbereiden. Als je een goed verhaal hebt hoop je als leraar dat leerlingen enthousiast worden. Zo hoop je dat met de gemeenteraad ook. Maar verder is politiek geen wiskunde. Bij wiskunde zoek je naar de beste en meest efficiënte oplossing. In de politiek probeer je het beste voor mensen te doen en daar verschillen de inzichten wel eens over. Je moet meer schipperen."

Komende vier jaar uitvoeren want 'het doet er echt toe'

Ondanks dat Wisse zijn vorige baan af en toe kan missen, heeft hij grote plannen in zijn tegenwoordige functie. "Ik hoop dat ik als wethouder het vertrouwen van de kiezer krijg om alles wat we in gang hebben gezet de komende vier jaar uit te voeren. Het doet er echt toe. We gaan vijf scholen, de dorpshuizen en sportaccommodaties vernieuwen en dit soort prachtige accommodaties (Multifunctionele Accommodatie Onderdak Biggekerke, red.) realiseren waar ouderen en kinderen elkaar ontmoeten."

'Rutte kan het ook'

Wat betreft het voor de klas staan hoopt Wisse er in een eventueel volgende termijn toch opnieuw wat mee te gaan doen. "Zo nu en dan zou ik best wat lessen willen geven. Rutte kan het ook dus wellicht dat ik het in een volgende periode weer ga oppakken."