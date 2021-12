Vrachtvervoer met oude zeilschepen: 'Er is nog een lange weg te gaan, maar we geloven erin'

"Het is toch gek dat we onze oude schepen behouden hebben, maar ze niet meer gebruiken voor het vervoeren van kleine ladingen vracht. Datgene waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren", zegt initiatiefnemer Wiebe Radstake. "We kunnen echt niet leven van vrachtvervoer alleen, maar het heeft wel een prachtige voorbeeldfunctie. Mensen kunnen meehelpen met het inladen van de vracht en zien waar spullen vandaan komen. Daar leren ze wat van en dat is een belangrijk doel van het project."

'Straks varen we alleen op wind en zon'

Voor de schipper staat duurzaamheid voorop. "We zullen wel groener moeten. Als je nu naar een beurs gaat voor nieuwe binnenschepen is iedereen op zoek naar elektromotoren. Wij stappen volgend jaar ook over. Want je kunt geen groen vervoer doen en dan met rookwolken boven je schip de haven van Goes binnenvaren. Straks varen we alleen op wind en de zon."

Schipper Wiebe Radstake opent het vrachtruim van zijn schip. (foto: Omroep Zeeland)

Vrijbuiter Zeilen voert samen met de Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws, het Kenniscentrum Kusttoerisme en Erfgoedkwartiermakers Coöperatie het onderzoek naar de haalbaarheid uit. De provincie Zeeland heeft een subsidie verstrekt van ruim 46.000 euro voor het project dat de naam Zeeuwse Groene compagnie heeft gekregen. Met de subsidie wordt de toeristische, logistieke, educatieve, technische en economische haalbaarheid van de Zeeuwse Groene Compagnie onderzocht.

"Het onderzoek is bijna klaar en we hopen dit begin volgend jaar te presenteren", zegt Radstake. "Ik kan nu al zeggen dat we er een goede toekomst in zien. Maar omdat nog niemand dit kent, is er nog wel een lange weg te gaan."

We willen niet terug naar die tijd maar juist vooruit." Schipper Wiebe Radstake

"Alle platbodems werden vroeger zonder motor gebouwd, voor het vrachtvervoer", zegt Wiebe Radstake. "Begin vorige eeuw dachten de mensen heel anders over tijd. Als je bijvoorbeeld geen wind had moest je gewoon wachten op het nieuwe tij of je laten jagen; je boot laten slepen door mensen aan de kant."

Radstake snapt als geen ander dat de tijden veranderd zijn. "Tijd is geld en dat soort dingen. Wel jammer, maar het is nu eenmaal zo", zegt hij. "We willen niet terug naar die tijd maar juist vooruit."

Lange adem

Het onderzoek naar de haalbaarheid is bijna klaar en wordt begin volgend jaar gepresenteerd. "We hebben al een paar bedrijven aan ons gebonden waar we voor varen, maar dat moet groeien", zegt Radstake. "We kijken welke bedrijven bij ons passen en bij de sfeer van het schip. Het is een project van lange adem maar wij geloven erin."

