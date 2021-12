GGD Zeeland zet alle zeilen bij om zoveel mogelijk boosterprikken uit te delen

De GGD Zeeland begint op 13 december met grote boosterprikcampagne. (foto: ANP)

De plekken waar zestigplussers voor een boostervaccinatie of een eerste of tweede vaccinatie terecht kunnen - op alle locaties worden alle prikken uitgedeeld - zijn zes dagen per week, van 09.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds open. "Tot 17.00 uur is het vrije inloop, daarna alleen op afspraak", aldus Joyce van der Leer, projectleider vaccinatielocaties bij GGD Zeeland. "Maar wij raden aan om altijd even een afspraak te maken. Als er veel vrije inloop is, kan het gebeuren dat het vaccin op een bepaald moment op is. En dan kom je dus voor niks."

Kijk op GGD-website

Op dit moment zijn er vaste vaccinatieplekken in Zierikzee en Goes. Daar komen Middelburg, Vlissingen en Terneuzen bij. Zeeuwen kunnen over anderhalve week terecht bij pop-up-priklocaties in Tholen, Sint-Maartensdijk, Colijnsplaat, Burgh-Haamstede, Domburg, Hulst, Oostburg en Sluis. De vaste locaties zijn zes dagen per week open. De tijdelijke locaties een of twee dagen per week. "Maar er kunnen altijd dingen veranderen. Dat hangt af van het beleid. Check voor de zekerheid altijd onze website, daar staan alle plaatsen en adressen."

De Jonge

Demissionair minister De Jonge kondigde gisteravond in de Kamer aan dat het zetten van boosterprikken de komende tijd sneller zal gaan. De eerste groep die in aanmerking kwam voor een boosterprik waren 80-plussers. Deze week vaccineert de GGD landelijk naar verwachting 200.000 60-plussers. Volgende week zullen dat er 350.000 zijn en in de weken daarna steeds 700.000. Het streven is dat een zo groot mogelijk deel van de 60-plussers en zorgmedewerkers nog dit jaar een boosterprik krijgt, zo zei De Jonge.

Wie zijn er nog meer aan de beurt?

Van der Leer zegt dat er in Zeeland 120.000 60-plussers wonen die dubbel gevaccineerd zijn en die dus een afspraak voor een boosterprik kunnen maken. Net als de eerder genoemde zorgmedewerkers plus bewoners van zorginstellingen, mensen met downsyndroom en niet mobiele thuiswonenden.