Onderwijs wil duidelijkheid: 'Kinderen wel of geen mondkap? Stop met dringende adviezen'

Er is geen duidelijk beeld van hoeveel scholen er gesloten zijn vanwege lerarentekort (foto: ANP)

In het coronadebat van gisteravond benadrukte onderwijsminister Arie Slob dat er geen vervroegde kerstvakantie komt voor het basis- en voortgezet onderwijs. "Ik had de docenten een extra week vrij gegund", zegt Pim van Kampen. "We maken ons zorgen over de gezondheid en met name de mentale gezondheid van de docenten."

Werkdruk en vermoeidheid onder leerkrachten slaat toe

Hij ziet dat de werkdruk en de vermoeidheid onder de leerkrachten toeslaat. Docenten zitten - al dan niet met corona - ziek thuis en er is door het lerarentekort geen vervanging beschikbaar. Zo krijgen de kinderen niet het onderwijs dat ze nodig hebben. Van Kampen: "Door al de extra inspanning komen we niet meer toe aan de leuke dingen van het leren."

De hele Zeeuwse Kamer over de impact van corona op het onderwijs is hier terug te luisteren:

Zeeuwse Kamer met Pim van Kampen (CPOZ) en immunoloog Ger Rijken

Dat de scholen open blijven vindt immunoloog Ger Rijkers geen verstandig besluit. Eerder zei hij al dat hij ervoor pleit om de kerstvakantie een week langer te laten duren. "Zo geef je de kinderen die het virus krijgen ook de gelegenheid om er weer van af te komen. Zo kun je na de vakantie met een schonere lei beginnen en heb je minder last van het virus."

Vaccinatievoorrang voor docenten

Op dit moment heeft Van Kampen geen overzicht op de hoeveelheid scholen in Zeeland die gesloten zijn dankzij het personeelstekort. "Het gaat bij een groot deel van de scholen nog goed, maar als je als school eenmaal diep in de coronamolen zit, dan is de rek er snel uit", vertelt hij. Daarom pleit van Kampen ook voor boostervaccinatievoorrang voor docenten. "Dan krijgen we het onderwijs weer op de rit."

Wat is er nog nodig?

Zowel Rijkers als Van Kampen pleiten voor meer duidelijkheid. "Geef ons duidelijkheid, dan hoeven wij de discussie met ouders ook niet aan te gaan," bepleit Van Kampen. Rijkers sluit aan: "Een dringend advies is in Nederland helaas niet goed genoeg. Je moet de adviezen gewoon verplichten. Ik heb liever dat je zegt dat het verplicht is, dan dat het een advies is. We maken het voor de leerkrachten echt te moeilijk op deze manier."