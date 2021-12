Corona in Zeeland: 793 nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

Vooral in Middelburg is er een stijging in besmettingen te zien. Gisteren kwamen daar nog 'slechts' 46 nieuwe besmettingen bij, vandaag 159.

Technische storing leidt tot achterstand in meldingen

Gisteren kampte het RIVM met een storing waardoor de 509 nieuwe besmettingen een onderrapportage bleek te zijn. In de cijfers van vandaag is die onderrapportage gecorrigeerd en daarom is er een groot verschil in aantallen te zien, zowel in het aantal nieuwe besmettingen, als in de ziekenhuisopnames en overlijdens.

"De technische storing van gisteren is opgelost. Deze storing heeft als gevolg dat de cijfers van vandaag nameldingen bevat, hierdoor valt het aantal meldingen van vandaag hoger uit", zegt een woordvoerder van het RIVM.

Per gemeente, absoluut

zo 28 nov ma 29 nov di 30 nov wo 1 dec do 2 dec Borsele 35 48 25 28 68 Goes 61 69 71 22 102 Hulst 87 64 31 82 51 Kapelle 16 21 6 9 19 Middelburg 90 116 95 46 159 Noord-Beveland 8 4 14 3 16 Reimerswaal 33 44 44 15 44 Schouwen-Duiveland 70 60 50 58 37 Sluis 40 26 27 20 45 Terneuzen 75 160 60 110 77 Tholen 48 70 9 83 26 Veere 34 44 33 15 48 Vlissingen 63 62 82 18 101 totaal Zeeland 660 788 547 509 793

Walcheren blijkt uit de cijfers de brandhaard van Zeeland te zijn, want ook in Vlissingen is het aantal nieuwe besmettingen gestegen. Gisteren kwamen daar achttien nieuwe besmettingen bij. Vandaag telde het RIVM 101 nieuwe coronabesmettingen in die gemeente.

Op Noord-Beveland zijn nog steeds de minste nieuwe besmettingen, namelijk zestien, maar ook daar is er een flinke stijging in vergelijking met gisteren te zien.