Inwoners Sluis zijn woedend: 'Woningen zijn er om in te wonen, niet om toeristen in te zetten'

Petra de Boevere uit Breskens sloeg haast steil achterover toen ze het voorstel van het college van B&W las. Juist gisteren heeft zij samen met de andere werkgroepleden de resultaten geïnventariseerd van de enquête die in Breskens is gehouden naar de mening van de inwoners over dit onderwerp.

Ruim 950 mensen vulden de huis aan huis verspreide enquête in. Volgens De Boevere wil bijna 71 procent van de respondenten dat gewone woonhuizen in dorpskernen als Breskens helemáál niet verhuurd mogen worden. "Woningen zijn om in te wonen, niet om toeristen in te zetten."

Ze benadrukt dat de meeste mensen niet tegen verhuur van recreatiehuizen of huizen op vakantieparken zijn. "Het gaat echt om de dorpskern." Van de invullers is 5,4 procent voorstander van het verhuren van een woning met een maximum van 120 dagen per jaar, 5,9 procent wil zestig dagen per jaar en 16,3 procent kiest voor 30 dagen per jaar.

Het college komt na veel wikken en wegen met een tussenoplossing voor de toeristische verhuur komend jaar. De eigenaar van een woning, of die nu zijn of haar eigen huis is of een tweede woning, mag deze alleen verhuren als het huis wordt geregistreerd bij de gemeente. Die registratieplicht zou eind maart ingaan en biedt de gemeente meer inzicht in de aantallen huizen voor de verhuur. Pas later kan eventueel het aantal overnachtingen worden geregeld.

Zo kijkt de gemeente Sluis tegen het verhuurbeleid aan Bij de gemeente Sluis kwamen afgelopen zomer 468 reacties binnen op de toeristische verhuur aan de kust. Een groot deel van de reageerders spreekt zich uit tegen de mogelijkheid om gewone huizen in de kustdorpen meer dan zestig dagen per jaar te verhuren. Volgens wethouder Peter Ploegaert gaat het om 80 procent van de briefschrijvers. Hij is als enige in het college voorstander om de toeristische verhuur wél op een maximum van zestig dagen te zetten. Enige nuance is wel op zijn plaats, schrijft het college zelf in de beantwoording van de zienswijzen. "Het is niet wenselijk om aan deze telling doorslaggevende conclusies te verbinden ten aanzien van het aantal voor- en tegenstanders van toeristische verhuur van woonruimte." Onder de briefschrijvers zitten veel doublures: brieven zijn bijvoorbeeld op persoonlijke titel gestuurd, maar ook nog eens gezamenlijk, via een belangengroep. Een petitie is 464 keer ondertekend. Ook meerdere personen uit één huishouden stuurden een brief. En vaak ging het in de brieven om veel meer dan de toeristische verhuur. Veel mensen haalden de krapte op de woningmarkt, de betaalbaarheid van huizen voor starters erbij en de bouw van - te veel - recreatieappartementen aan de kust.

Voorlopig kiest het college er dus nog niet voor om een maximum aantal nachten per jaar dat een huis verhuurd mag worden, in te voeren. Aan die discussie en aan de vraag of dat er nu zestig of 120 nachten moeten worden, willen B&W de vingers niet branden.

Eerst willen ze evalueren of een registratieplicht - in combinatie met extra handhaving - gaat werken. Een maximum van 120 zou volgens burgemeester Marga Vermue mogelijk juridisch niet houdbaar zijn en in strijd met de huisvestingswet, zo waarschuwde ze eerder.

'Onvoorstelbaar dat gemeente stokdoof is voor bezwaren'

Veel inwoners voelen zich geschoffeerd door de keuze van het college. De groep Toerisme uit Balans noemt het 'onvoorstelbaar dat de gemeente stokdoof is voor de ongekende hoeveelheid bezwaren'.

Via verschillende kanalen wordt geopperd om op de avond van de commissievergadering op 13 december, naar het Belfort te komen. De SP in Sluis roept op tot 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. De Boevere: "We hebben nog overleg of we toestemming vragen voor een demonstratie. Op 1,5 meter uiteraard." Of de commissievergadering fysiek wordt gehouden of digitaal, is nog niet beslist.

