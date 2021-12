Drie jaar cel geëist voor verdachten die migranten de Noordzee over wilden smokkelen in rubberboten

Migranten komen aan op het strand van Dungeness in Engeland. De mensen op deze foto komen niet voor in het verhaal en zijn er ook geen familie van. (foto: Polaris (archieffoto))

Volgens het OM wilden de mannen meerdere mensen in rubberbootjes de zee over laten steken naar Engeland. De twee zouden ook geld en mobiele telefoons hebben gehad om de overtocht mogelijk te maken. Tijdens een eerdere zitting merkte de voorzitter van de rechtbank op dat uit chat- en spraakberichten valt op te maken dat het niet de eerste keer is dat de mannen zich met mensensmokkel bezig hielden. Ze zouden zeer planmatig en georganiseerd te werk zijn gegaan.

Onraad

De eigenaar van de winkel in Goes waar de mannen twee rubberboten en 25 zwemvesten kochten en contant afrekenden, rook onraad. De mannen hadden van tevoren gebeld met de vraag hoeveel mensen er in de bootjes pasten. Ze wilden geen contactgegevens achterlaten. Hij meldde de bijzondere aankoop bij de politie. De verdachten communiceerden met elkaar in codewoorden. "Ganzen staan voor boten en duiven voor mensen", zei de 33-jarige verdachte. "En het woord 'jungle' voor Calais en Duinkerke."

Een van de verdachten zei dat hij bij het watersportcentrum in Goes aanwezig was, omdat de medeverdachte met hem wilde meeliften. Hij kon dat naar eigen zeggen niet weigeren, omdat die medeverdachte zijn familie ging helpen om vanuit Bosnië naar Europa te komen. De andere verdachte zei eerst tegen de politie dat hij de spullen wilde doorverkopen, maar in de rechtbank kwam hij daarop terug. "Ze waren voor mijn familie. Voor de overtocht van Frankrijk naar Engeland."

Eerder veroordeeld

De 33-jarige man wilde niet zeggen wie verantwoordelijk is voor het smokkelen van zijn familie. "Dat is te gevaarlijk. Daar kan ik voor vermoord worden. Dat is aan jullie om uit te zoeken. Maar dat weten jullie vast al." Hij is in Kroatië eerder veroordeeld voor mensensmokkel, maar zei tegen de rechtbank dat hij zijn leven gaat beteren. "Ik heb mijn lesje geleerd. Dit was de laatste keer. Ik heb een hoge prijs betaald. Ook mijn kinderen lijden hier onder. Mijn vrouw heeft gezegd dat ze van me gaat scheiden als ik het nog een keer doe."

De officier van justitie nam de zaak hoog op. "Smokkelen van teveel personen in te kleine bootjes op open zee kan leiden tot letsel of zelfs de dood van die personen", zei ze. "De voorbereidingen hiervan zijn minstens zo ernstig. Het houdt de smokkel in stand." Ze rekent het de verdachten zwaar aan dat ze migranten in totaal ongeschikte boten de zee over wilden laten steken, met alle gevolgen van dien. "Uit alles blijkt dat smokkel hun core business is."

Mensensmokkel voor Zeeuwse kust

De laatste tijd is het rustiger, maar afgelopen zomer werd er door de Koninklijke Marechaussee verschillende keren ingegrepen voor de Zeeuwse kust. Zo werd begin juni een zeiljacht met daarop negen Albanezen ontdekt voor de kust bij Vrouwenpolder. Twee mannen werden aangehouden.

Eind juni werden twee verdachten aangehouden op, eveneens, een zeiljacht met 21 Albanezen aan boord. Begin september werden zestien Albanese vluchtelingen ontdekt op een zeiljacht op de Westerschelde bij Vlissingen. Deze 'trend' is voor de Marechaussee aanleiding om deze nieuwe smokkelroute scherper in de gaten te houden.

