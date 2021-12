Zeeuwse Daan laat Sinterklaas in een cabrio door Boedapest rijden

Daan Wijers voor de kerstboom in Boedapest (foto: Omroep Zeeland)

"We organiseren een sinterklaasintocht bij de internationale school. Omdat het buiten is vanwege de corona, zijn we afhankelijk van het weer, maar dat ziet er goed uit. Bij gebrek aan water hebben we geregeld dat Sinterklaas aankomt in een cabrio. Kinderen kunnen op schoot bij Sinterklaas en we hebben allemaal chocoladeletters over laten komen. Tegenwoordig hebben we een Nederlandse supermarkt in Hongarije, waar we ons snoepgoed kunnen halen."

Zeeuwse Daan over Sinterklaas in Boedapest

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)