Beeld Michiel de Ruijter is verhuisd uit Vlissingen

De Michiel van het Arsenaal keek jarenlang uit over bezoekers het restaurantgedeelte. Door de sluiting van het attractiepark moest er een nieuw onderkomen worden gezocht, omdat het jarenlang in bruikleen was. Het MuZEEum is eigenaar van het beeld uit 1858 van terracotta, maar dat had ook geen plek voor Michiel.

Transport

Het honderden kilo's zware beeld werd vanmorgen door twee specialistische verhuisbedrijven uit Oostburg en Middelburg uit het gebouw getakeld. Een precisiewerk door de combinatie van de omvang van het kleine beeld en het kleine raam, waar Michiel doorheen moest. Iets voor de middag, drie uur na de start van de operatie, stond het beeld in de vrachtauto voor transport.

Het weggetakelde beeld van Michiel de Ruyter (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet het eerste grote transport van het ooit in 1858 door J Verdonck gehouwen beeld. Jarenlang stond het in het voormalige Zeemanshuis in Amsterdam, maar het werd geschonken aan het MuZEEum in Vlissingen. Dat had geen plek en gaf het in bruikleen aan het attractiepark.

Het beeld van Michiel de Ruyter gaat nu naar een depot van de Covra, het bedrijf in Vlissingen-Oost dat radioactief afval opslaat. Daar komt het in een tentoonstelling te staan die vanaf het voorjaar te zien is voor publiek.