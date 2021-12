Hoek moet weer op zoek naar nieuwe trainer: De Groot per direct weg

Steven De Groot (foto: Omroep Zeeland)

De Groot was net twee weken in dienst. Hij had twee duels de leiding over Hoek, dat twee keer onderuit ging: tegen Ter Leede en afgelopen weekend tegen Sportlust'46.

"Ik vind het een hele vervelende situatie", zo legt De Groot zijn vertrek uit. "Het heeft niets met Hoek of met de mensen in Hoek te maken, maar ik krijg de kans om op het hoogste amateurniveau in België te gaan werken. Ik heb voor het sportieve aspect gekozen. Ik hoop dat de mensen in Hoek dat begrijpen."

Boos en teleurgesteld

De Groot kondigde donderdagmiddag zijn vertrek aan bij Hoek. Volgens de Belgische trainer reageerde de clubleiding boos en teleurgesteld. "Dat snap ik ook wel. Ik ben door Rupel Boom benaderd en heb zelf niet gesolliciteerd. Eerlijk gezegd hoop ik dit nooit meer mee te maken, want ik heb er een paar dagen stress en slapeloze nachten van gehad. Maar nogmaals, ik kies louter voor het sportieve aspect."

De beslissing van De Groot is bij Hoek in het verkeerde keelgat geschoten. "Ik vind het schandalig", zo zegt voorzitter Art van der Staal.

Hoek moet dus per direct op zoek naar een vervanger. Lieven Gevaert begon als hoofdtrainer aan het seizoen, maar stapte half oktober op vanwege persoonlijke redenen. Daarna leek Hoek met oud-trainer Kenny Verhoene een vervanger in huis gehaald te hebben. Verhoene tekende tot het einde van dit kalenderjaar, maar kon door ziekte slechts één training leiden. Daarna werd De Groot aangesteld, die dus na twee wedstrijden al vertrekt.