Romeinse tempel verhuist (tijdelijk) uit Aardenburg, 'we hebben gelukkig een kruiwagen'

De stenen liggen al jaren in de achtertuin. Nu het oude museum de deuren heeft gesloten, en er in het nieuwe pand nog geen plek voor een Romeinse tempel gevonden is, moeten de stenen verkassen. Het depot van Erfgoed Zeeland bood uitkomst. Minutieus worden de stenen vóór de verhuizing in kaart gebracht. "Zodat we precies weten hoe het gelegen heeft", vertelt Alex Groosman van de Archeologische Werkgroep Nederland én bestuurslid van het nieuwe Cultuurforum Aardenburg.

Oud museum, nieuw museum Het archeologisch museum in Aardenburg sloot eind september, na vijftig jaar, definitief de deuren. 1 januari opent een nieuw museum in Aardenburg: het Cultuurforum. Dit museum schenkt ook aandacht aan de (Romeinse) geschiedenis van Aardenburg. Daarnaast komt er ook een informatiepunt, een museumwinkel en ruimte voor lezingen en workshops.

"Het zijn stenen van een Romeins tempeltje. Vermoedelijk uit de derde eeuw", vertelt hij. "Zeer bijzonder, in Nederland zijn er niet veel van dit soort tempels teruggevonden. Ik denk hooguit zes." Nadat de stenen opgemeten zijn, gaan ze stuk voor stuk in een plastic zak en krijgen ze een vondstnummer. Daarna worden de stenen onderzocht, bijvoorbeeld op bewerkingssporen.

Terug naar Aardenburg?

"We hebben daar in de hoek al een steen gevonden die onderdeel lijkt te zijn geweest van een zuil", wijst Joost van den Berg. "Dat heeft ooit in een ander gebouw gestaan voordat het in de fundering van tempel is gebruikt." Dit onderzoek kan veel opleveren. "Op deze manier hopen we extra nieuwe informatie over Aardenburg te weten te komen."

De Romeinse tempelresten zoals ze er vanochtend nog bijlagen (foto: Omroep Zeeland)

De Aardenburgers hopen vooral dat de oude tempelresten weer terugkomen. Voor Groosman representeren ze de Romeinse tijd. "Het laat zien hoe het hier geweest moet zijn in het verleden. Hoe die mensen in de Romeinse tijd leefden. Dat is geweldig, waar tref je dit nou? Echt fantastisch", grijnst hij enthousiast. Het bestuur van het nieuwe museum, Cultuurforum Aardenburg, doet er dan ook alles aan om een plek te vinden.