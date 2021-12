Nog nooit zoveel zieke egeltjes opgevangen bij De Mikke. 'Het gaat echt heel slecht met de egel'

Honderd ondervoede egels liggen op dit moment in een slaapzakje bij De Mikke. Normaal vangt beheerder Coby Louwerse zo'n 25 egels op. Vorig jaar liep het aantal op tot zestig. Dat komt onder meer door het weer. "Het is heel erg nat en koud. Dat is voor egels heel slecht. De egels die binnenkomen zijn meestal ook late jongen. Ze hebben nog niet genoeg spek op hun lijfje om in winterslaap te gaan. Er zijn ook weinig insecten om te eten voor de egels. Dat komt ook door het weer", vertelt ze.

Knokken

Louwerse maakt zich zorgen over de egels. "Wij zijn een van de vele asielen en in andere opvangcentra is het precies hetzelfde verhaal. Het gaat echt heel slecht met de egel." Bij De Mikke doen ze er alles aan om de diertjes de winter door te helpen. "Wij houden ze hier de hele winter en we geven goed voedsel, medicijnen en warmte. De dieren zijn deze winter nog niet klaar voor hun winterslaap. En we knokken ervoor dat ze het allemaal overleven, maar waarschijnlijk gaat een flink aantal het niet halen."

Niet iedere egel hoeft volgens Louwerse naar de opvang te komen. Als er zo'n diertje in de tuin loopt, mag je deze ook voeren met droge kattenbrokjes en water. "Bied elke dag voedsel aan, maar houd het beestje vooral in de gaten, kijk hoe hij loopt. Is het een mooi bolletje, loopt hij vief? Maar als het echt niet goed gaat bel ons dan vooral", aldus Louwerse.