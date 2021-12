Niet meer sporten na 17.00 uur? Deze fanatieke sporter haalde de sportschool in huis

Omringd door gewichten, halters en een crosstrainer vertelt Danja over haar thuissportschooltje: "Het is begonnen met m'n broer en m'n vader. Die wilden thuis wel wat apparaten om te sporten, omdat we niet meer naar de sportschool konden." Inmiddels is het uitgegroeid tot een serieuze sportkamer met verschillende materialen en apparaten.

Verschillende sportscholen in Zeeland merken dat het overdag een stuk drukker is dan voorheen. Toch is overdag sporten niet voor iedereen haalbaar. "Ik zit overdag gewoon op school en als ik geen school heb, ben ik aan het werk of met vriendinnen", vertelt Danja. "Dat gaat dan toch nog wel voor", lacht ze.

Danja sport tegenwoordig thuis (foto: Omroep Zeeland)

Het thuis sporten heeft ook echt wel voordelen: "Ik heb 's ochtends meer motivatie om even te gaan sporten. Dan zou ik niet zo snel naar de sportschool gaan. Maar je mist wel de gezelligheid en de begeleiding, dat dan weer wel."

Of ze ook na de avondlockdown thuis blijft sporten, weegt ze nog af. "Als ik straks maar weer kan voetballen", zegt Danja. "Want dat mis ik wel echt."

Afgelopen zondag is de avondlockdown ingegaan, waardoor alle sportlocaties tussen 17.00 en 05.00 uur gesloten moeten zijn. Sommige sportscholen openen eerder hun deuren, om sporters de kans te geven hun work-out voor het werk te doen. Verschillende experts, waaronder hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, doen een oproep aan werkgevers om sporten onder werktijd te stimuleren. "Bewegen is essentieel, juist tijdens deze pandemie", zei Scherder eerder tegen NOS. Ook hebben verschillende partijen tijdens een Tweede Kamerdebat om een uitzondering op de avondlockdown voor de amateursport gevraagd, maar het demissionaire kabinet ging daar niet in mee. "Ik vind het echt heel onverstandig om het pakket te verlichten, omdat we in een ernstige crisis zitten", zei demissionair minister-president Mark Rutte tijdens dat debat.

