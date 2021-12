Schouwse ambtenaren vergeten noordse woelmuis

De noordse woelmuis is een zwaar beschermde soort (foto: Kees de Kraker)

Bij Serooskerke wordt de verkeersituatie gewijzigd. Rijkswaterstaat legt ten westen van het dorp een nieuwe weg aan richting de Brouwersdam en ook zijn er twee rotondes voorzien. In 2018 is daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld, maar daarbij ging wat mis. Een plas- en drasgebied van ruim een halve hectare en een faunapassage werden niet ingetekend. "Daardoor geldt op die plek nog steeds de oude bestemming en die is agrarisch", legt wethouder Jacqueline van Burg uit.

De aanleg van een klein natuurgebied is volgens Van Burg nodig, omdat de wet natuurcompensatie voorschrijft. In de Schelphoek, ten zuiden van Serooskerke zitten enkele tientallen noordse woelmuizen. De diertjes zijn zwaar beschermd.

Schouwen-Duiveland is een van de weinige plekken in Nederland waar de noordse woelmuis voorkomt (foto: Kees de Kraker)

"Het is een toendrasoort die met de laatste ijstijd hiernaar toe is gekomen", vertelt ecoloog en kenner Kees de Kraker uit Burgh. "Doordat ze geïsoleerd raakten en geen contact meer hadden met andere noordse woelmuizen is het een aparte soort geworden. Ze komen maar in een paar gebieden in Nederland voor, waaronder Schouwen-Duiveland."

Het nieuwe bestemmingsplan - nu mét plas- en drasgebied - ligt inmiddels ter inzage. Daarna moet de gemeenteraad zich er voor de tweede maal over buigen. "Ik voorzie hier geen politieke crisis over", zegt Van Burg droog. Ze verwacht dat het project bij Serooskerke eind volgend jaar gereed is.