Klomppop duurt volgend jaar een middag langer

Thomas Azier tijdens een optreden in 2019. Hij staat volgend jaar op zaterdag op Klomppop. (foto: ANP)

Op zaterdag treden Thomas Azier, Roxeanne Hazes, Joost, Son Mieux, het Gezelschap, Joost en The Guru Guru op. Normaal begon het festival op vrijdag pas 's avonds, maar in 2022 begint het is er 's middags al volop ruimte voor talentvolle bands. Navarone sluit de dag af. Zondag blijft de familiedag met straattheater in het dorp. De kluskoningen Buurman & Buurman beloven het hoogtepunt van die dag te worden.

Succesvoller

De veertigste jubileumeditie moest tot twee keer toe worden doorgeschoven. Bijzonder is dat de line-up nog steeds hetzelfde is. Een aantal bands dat op Klomppop staat is in de tussentijd veel succesvoller geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Son Mieux, maar ook voor het Belgische The Guru Guru. De kaartverkoop voor het festival is inmiddels begonnen.

Klomppop begon in 1981 op Hemelvaartsdag als eendaags festival in sporthal De Stenge in Ovezande. In de jaren negentig verhuisde het festival naar tenten op het sportveld. Vijf jaar geleden werd afscheid genomen van Hemelvaartsdag. Het festival is sindsdien in het laatste weekeinde van mei.

Lees ook: