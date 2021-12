Jachthaven Breskens mogelijk niet naar Vissershaven, maar zeezeilcentrum 'loopt geen gevaar'

Dat betekent niet dat er ook een streep gaat door de komst van het internationale zeezeilcentrum, verzekert wethouder Jack Werkman. Net als de Visexperience. "Die komen er gewoon. Met een zeezeilcentrum gaat ook de jachthaven meer leven."

De jachthaven van Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De uitbreiding van de jachthaven en de vijf jaar geleden aangekondigde komst van een zeezeilcentrum, hangen nauw samen met de sloop en verhuizing van het Visserijmuseum van de Kaai naar de nieuw te bouwen 'Visexperience' in het havengebied.

In deze 'visserijbeleving' zou aanvankelijk ook de vismijn komen. Maar garnalen komen er sinds half oktober niet meer binnen. De garnalenzeef om de vangst te sorteren, is verhuisd naar Vlissingen. Hoewel Sluis nog verwoede pogingen doet om er via bemiddeling uit te komen met de holding Zeeuwse Visveilingen, zit een terugkeer van de zeef er vooralsnog niet in.

Op de plek van het Visserijmuseum en de vismijn moet het zeezeilcentrum komen. (foto: Omroep Zeeland)

De andere deelnemers in de Visexperience zijn niet afgehaakt en blijven binnenboord, bevestigt wethouder Werkman. Half januari moet duidelijk worden hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien. Participanten zijn behalve de gemeente, ook ontwikkelaar Van der Poel, het Visserijmuseum en vishandel Mike de Houck die er een restaurant, mogelijk met viswinkel wil uitbaten.

Hotspot voor zeezeilers

Sinds het vertrek van de vismijn varen de garnalenboten niet meer de haven in en is de vissershaven zo goed als uitgestorven. De vissershaven is nog altijd in beeld voor de uitbreiding van de naastgelegen jachthaven, met 150 tot 200 plaatsen. Breskens moet in de havenplannen een recreatieve hotspot voor zeezeilers worden en daar hoort een grote jachthaven ook bij, vindt ook de provincie Zeeland.

Jongeren willen nog wel een sloep om in de grachten te varen, maar geen eigen boot meer." Jos van den Heuvel, Jachthaven Breskens

Maar de zeezeilwereld ziet er sinds 2016, toen de plannen voor het havengebied werden gepresenteerd, inmiddels anders uit, schetst directeur Jos van den Heuvel. "Jachteigenaren zijn gemiddeld 65 jaar en besluiten op een gegeven moment hun boot te verkopen. Jongeren willen nog wel een sloep om in de grachten te varen - die aantallen zijn in coronatijd flink gestegen - maar geen eigen boot meer. Ze huren er liever een voor een paar dagen. Dat zie je niet alleen bij ons, dat is een landelijke tendens."

Wachtlijst naar ligplaats is weg

Gevolg is wel dat de wachtlijst die Jachthaven Breskens tot een paar jaar geleden nog had, nu volledig is verdwenen. De coronaperiode heeft daar niets aan afgedaan. De vraag is dus of het nog wel zin heeft om de jachthaven uit te breiden, stelt Van den Heuvel. Bovendien wacht de huidige jachthaven met 580 ligplaatsen de komende twee jaar een grote renovatie. Alle steigers, die er sinds 1994 liggen, worden in fasen vervangen. "Dat kost ons miljoenen."

In de huidige Vissershaven - op de achtergrond de inmiddels afgebroken graansilo - zouden zeiljachten moeten komen te liggen. (foto: Omroep Zeeland)

De voorbereidingen voor de komst van een zeezeilcentrum met zeezeilschool liggen niet stil, verzekert wethouder Werkman. "We werken momenteel op de achtergrond volop aan de businesscase. De ontwikkelingen in de jachthaven staan hier los van." Volgens jachthavendirecteur Van den Heuvel ligt het zeezeilcentrum wel even 'in de vriezer', omdat eerst de Visexperience klaar moet zijn voordat er verder over wordt gepraat.

Impuls aan de jachthaven

Hij hoopt natuurlijk van harte dat het zeezeilcentrum er 'linksom of rechtsom' komt. Dat kan een impuls geven aan de jachthaven Breskens. "Dan kun je allerlei watersporters en evenementen naar Breskens trekken."

De jachthaven zet in om in elk geval meer verhuurjachten naar Breskens te halen, om zo tegemoet te komen aan de vraag naar een boot om te huren. Met een partij in België lopen gesprekken voor de vestiging van een verhuurvloot. Werkman gelooft heilig dat de jachthaven weer kan gaan bloeien. "Met het zeezeilcentrum gaat ook de jachthaven meer leven."