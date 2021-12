Jo (89) maakt nu al gebruik van de nieuwe manier van ov (dat pas in 2025 ingaat)

Want de deelauto wordt nu, naast algemeen gebruik, ook ingezet voor sociaal vervoer. In Burgh-Haamstede gebeurt dat al enkele jaren maar volgens het mobiliteitsplatform SD Op Weg is dat een succes waardoor er nu uitgebreid kan worden. Zo komen er in Bruinisse en Zonnemaire ook deelauto's.

'Ik kan daardoor zelf mijn boodschapjes doen'

De 89-jarige Jo van Elswijk uit Renesse is daar blij mee. Zelf is ze niet meer mobiel en dankzij de deelauto komt ze op Schouwen-Duiveland waar ze wezen moet. "Het is fantastisch. Ik kan daardoor zelf mijn boodschapjes doen." Overigens doet zij dat niet helemaal alleen. Want voor de ouderen zijn er vrijwilligers die ze ophalen, op ze wachten en vervolgens weer thuisbrengen.

En dat is volgens mevrouw Van Elswijk best wel een luxe. "Dat vind ik geweldig want dat doet een taxi niet. Als ik bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet dan bel ik de taxi en als ik daar uiteindelijk klaar ben, moet ik opnieuw een taxi bellen en in de hal een uur wachten. Maar hiermee bel ik op naar Karin (van het mobiliteitsnetwerk, red.) en dan kiest zij een tijd die mij en de vrijwilliger uitkomen."

Als ik naar Zierikzee heen en terug ga, kost mij dat zo'n twee tot drie euro. En daardoor kom ik nog eens ergens ." De 89-jarige Jo van Elswijk uit Renesse over het gebruik van de deelauto

En om nog even terug te komen op die boodschappen, mevrouw Van Elswijk wil wel even kwijt dat er nóg een voordeel zit aan het hebben van een vrijwillige chauffeur. "Hij vraagt een muntje, haalt een winkelwagentje voor me en staat op het eind bij de kassa al klaar."

De enige belemmering aan de deelauto is dat de ritten enkel op Schouwen-Duiveland gereden kunnen worden en je er dus niet mee het eiland af mag. Daar tegenover staat dan weer dat het tarief relatief laag is volgens Jo van Elswijk. "Als ik naar Zierikzee heen en terug ga, kost mij dat zo'n twee tot drie euro. En daardoor kom ik nog eens ergens, want anders wordt het al gauw te duur."

