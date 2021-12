Blaftax voorlopig een blijvertje in Borsele

Hondenbelasting in gemeente Borsele blijft komend jaar (foto: Omroep Zeeland)

De motie werd ingediend door de Lokale Partij Borsele (LPB), die daarvoor al steun had gevonden bij de VVD en OPA Borsele. Volgens LPB'er Bert Smits is de hondenbelasting een vehikel uit een ver verleden, dat vandaag de dag niet meer te verkopen is aan de burgers. De taks werd ingevoerd in een tijd dat de hond als vervoersmiddel dienst deed en is dus feitelijk een verkapte vorm van motorrijtuigenbelasting.

Algemene middelen

Bovendien, zo betoogde Smits, wordt de hondenbelasting niet gebruikt om het leven van hond en baas aangenamer te maken, maar verdwijnt het geld gewoon in de pot algemene middelen. "Paarden- en kattenbezitters hoeven daar toch ook niet extra aan bij te dragen." Met andere woorden, de hondenbelasting is geen doelbelasting en moet daarom maar afgeschaft worden.

Regering

Ondertussen heeft ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten de blaftax vaarwel gezegd. En goed voorbeeld doet volgen, vindt de LPB. Smits: "Een meerderheid van onze regering heeft al zijn steun uitgesproken voor afschaffing hondenbelasting."

Onhandig

Dat mag allemaal zo zijn, maar misschien kan de regering dan ook aangeven waar we de dekking in de begroting vandaan moeten halen, gaf Annet van de Ree (D66) aan. In Borsele gaat het jaarlijks om een bedrag van bijna 140.000 euro. Van de Ree kon zich ergens wel vinden in het idee van de motie, maar vond de timing van de indieners 'onhandig'. "Laten we volgend jaar nog eens kijken en kom dan met een goede onderbouwing."

Compensatie

Ook andere partijen gaven aan de hondenbelasting eigenlijk niet meer van deze tijd te vinden, maar willen eerst eens kijken of Den Haag een compensatieregeling voor de afschaffing van de hondenbelasting in het leven gaat roepen. En zo sneuvelde de motie met zes stemmen voor en dertien tegen. De hondenbezitter moet zijn hoop vestigen op 2023.

