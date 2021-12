Pontje Sluiskil voorlopig gered

Het pontje in Sluiskil blijft voorlopig tot 2025 (foto: André Boot)

In juni riep de gemeenteraad unaniem op tot het vinden van een "structurele financiële oplossing" voor het behouden van het pontje in Sluiskil. "De lange termijn wordt totaal genegeerd door de wethouder", vindt George Meij van VVD Terneuzen. Hiermee doelt de politicus op het ontbreken van daadkracht: "Naast de Provincie en de gemeente Terneuzen zouden ook Rijkswaterstaat, North Sea Port en het bedrijfsleven een financiële bijdrage doen. Hier is niet eens een poging naar gedaan."

Na 2025

Wethouder van Assche geeft toe dat er niet actief is gezocht naar partijen om de kosten mee te delen: "Rijkswaterstaat heeft aangegeven niet nogmaals geld te willen geven. We zijn verder niet in de pen geklommen om te vragen om een financiële bijdrage." Hiermee lijkt er na 2025 opnieuw onzekerheid te ontstaan over het voortbestaan van het pontje. Van Asschie: "Dan willen wij opnieuw bekijken of alles nog op veilige manier gebeurd. Zeker gezien de leeftijd van de vrijwilligers die het pontje varen."

Ook de veerpont zelf is inmiddels aardig op leeftijd. Bij eventuele onderhoudsproblemen lijkt er geen financiële mogelijkheid te zijn. Om maar te zwijgen over het aanschaffen van een nieuwe veerpont. Meij hoopt niet dat hier andere motieven achter zitten: "Als het college niet wil dat er een nieuw schip komt, moet het daar ook eerlijk over zijn."

