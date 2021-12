Zeeuwse zorg kan het 'nauwelijks' aan, burgemeesters: 'Situatie is heel ernstig'

Op de corona-afdeling van het Adrz is het al weken druk. (foto: Omroep Zeeland)

In een open brief aan alle Zeeuwen schrijven de burgemeesters, samen met de GGD, dat de Zeeuwse zorg het door de coronadrukte 'nauwelijks' aan kan. "Als de situatie niet verbetert, betekent dit dat de zorg verder overbelast raakt en wij met elkaar niet meer kunnen rekenen op goede zorg."

In de brief schrijven de burgemeesters verder dat ook zij hadden verwacht dat er nu geen maatregelen meer nodig zouden zijn, mede dankzij vaccinaties. "Maar dat hebben we achteraf te positief ingeschat. Want weer is de coronasituatie heel ernstig."

Geen vingerwijzing

De brief is geen vingerwijzing richting mensen die kritisch zijn over de genomen maatregelen, of fel tegenstander. "Momenteel voelt het alsof we na iedere stap vooruit ook weer een stap achteruit moeten doen. En de maatregelen leiden regelmatig tot discussie en ergernis."

Met de toon in de brief sluiten de burgemeesters zich aan bij het Veiligheidsberaad, het overleg met de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio's. Na afloop van het overleg maandag, vertelde voorzitter Bruls dat de burgemeesters zich zorgen maken over de polarisatie in de samenleving naar aanleiding van de coronamaatregelen.

