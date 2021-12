Meerderheid provinciale staten lijkt achter nieuw vervoersplan te staan

Bushalte 'Dorp' in Oosterland (foto: Omroep Zeeland)

Wie betaalt wat?

Verschillende partijen hadden ook vragen over het geld. Want wie betaalt nou wat? Eerder maakten Zeeuws-Vlaamse gemeenten zich daar ook al zorgen over. "Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De locatiekeuzes voor bijvoorbeeld de hubs (de nieuwe benaming voor haltes, redactie.) willen we met inwoners maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de hubs die aan provinciale wegen liggen en de gemeente voor die aan de gemeentelijke wegen."

Verder benadrukt Harry van der Maas dat als een gemeente extra wensen heeft ten aanzien van zo'n hub de gemeente dat zelf moet betalen. "Sommige gemeenten hebben al middelen opgenomen in hun begroting omdat ze zeggen ik wil een hub met meer comfort en voorzieningen. Bijvoorbeeld een overdekte fietsenstalling of wachtruimte."

Kale plek

En dat betekent dat wat dat betreft de gemeenten financieel aan zet zijn. Volgens de gedeputeerde betekent het ook dat je verschillen gaat zien. "Stel een gemeente zegt ik vind het prima dat mijn inwoners op een kale plek wachten dan kan dat een keuze van een gemeente zijn. Dus je gaat diversiteit zien tussen gemeenten maar dat is ook prima. We hebben daar ook al over gesproken en ik zie bij heel veel gemeenten de bereidheid om te investeren."

Er rijdt straks kleinschalig vervoer, hoe gaat dat in zijn werk? Stel jij wilt op een doordeweekse dag om half elf in de ochtend van Wissenkerke, met het openbaar vervoer, naar Bergen op Zoom. Dan regel je via die app of het telefoonnummer vervoer. Als op dat moment een WMO-busje van het doelgroepenvervoer beschikbaar is. komt die jou ophalen en brengt je van het opstappunt naar de dichtstbijzijnde hub. Want bij die hub komt de bus die naar Goes rijdt. Bij het station in Goes is dan een zogeheten stationshub en daar pak je de trein naar Bergen op Zoom Meer vragen en antwoorden over het vervoersplan vind je hier

De VVD vroeg zich vooral af hoe al dat vervoer straks goed geregeld gaat worden. In het vervoersplan, de zogeheten regionale mobiliteitsstrategie, staat dat er een mobiliteitscentrale komt. Die moet met name het kleinschalige vervoer gaan aansturen op het moment dat gebruikers via de app of het telefoonnummer om vervoer vragen. "Hebben de mensen daar voldoende kennis en expertise straks om het fijnmazige vervoer te combineren met de bus?" aldus VVD-fractielid Daniëlle de Clerck.

Voor de SGP geldt dan weer dat zij vooral in willen gaan zetten op Pilots. "Hoe gaan we daarmee om?" zegt fractielid Kees van den Berge. "Is er nog financiële ruimte om nieuwe pilots op te starten en wat hebben de pilots tot nu toe hebben opgeleverd. En hoe kunnen we die ervaring gebruiken bij nieuwe pilots elders in de provincie.

Op 17 december zal er gestemd worden over het vervoersplan. Na de commissievergadering van vandaag zal dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen. Ondertussen moeten de gemeenten zich er ook nog over buigen. Het is de bedoeling dat vanaf januari zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau er dan concrete plannen gemaakt kunnen gaan worden voor wat betreft de uitvoering van het nieuwe openbaar vervoer.

