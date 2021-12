Yoënna (7) ziet Sinterklaas na een jaar weer in de klas: 'Z'n baard is wel krulleriger dan vorig jaar'

Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat Sint in de klas op bezoek komt. Op veel basisscholen wordt creatief omgesprongen met Sint-livestreams en huisbezoeken voor kinderen die thuis in quarantaine zitten.

Geen zieke kinderen

In Oost-Souburg was het ook nog even spannend "We hadden twee scenario's bedacht. Als de scholen zouden sluiten, dan zou Sint langsgaan bij de kinderen thuis. Scenario B was dat hij wel in de klas kon komen en gelukkig kon dat vandaag doorgaan. We hebben geen zieke kinderen, dus iedereen kon meedoen. Dat is heel fijn, zowel voor de leerkrachten als kinderen", vertelt Femke Jonkman, juf van de groep.

Ook zijn er maatregelen getroffen. Zo blijven de kinderen zo veel mogelijk op hun plek zitten en eten ze hun kruidnoten achter hun bureau. "Je moet wel rekening houden met afstand, ze mogen me niet knuffelen. Het is even aanpassen en dan hopen we dat het volgend jaar weer beter is", aldus Sinterklaas.

Sinterklaas bracht vandaag een bezoek aan groep 3/4 in Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

De kinderen hebben zich flink uitgedost om het Sinterklaasfeest groots te vieren; "Ik ben Sint én Piet. Ik heb een mijter op en een rode cape om, maar ik heb ook een witte kraag en roetveegvlekken op m'n gezicht. Toch vind ik Sinterklaas wel leuker", zegt Dexter (7). Hij is dan ook onder de indruk van Sint: "Hij heeft mooiere kleren dan ik dacht dat hij had."

Sinterklaas en zijn piet in de klas (foto: Omroep Zeeland)

Yoënna verbaast zich vooral over de baard van Sinterklaas: "Z'n baard is krulleriger dan vorig jaar. Ik weet niet hoe dat kan." Gelukkig heeft Sinterklaas het antwoord: "Nee, ik heb geen andere shampoo, gewoon een andere kapper. Het is toch al een moeilijke tijd, dus we hebben eens iets anders gedaan. Vandaar de andere krullen."