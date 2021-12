Nederlandstalige band Springtij pakt de zaken goed aan

Michiel Cremers is de enige Zeeuw van het trio, maar alle drie hebben iets met de zee. Michiel: "Simon komt van Texel, dus dat heeft wel een bepaalde link. Jeroen heeft lang in Zandvoort en Haarlem gewoond. Het is allemaal dezelfde Noordzee."

Heerlijke lach

Nederlandstalige muziek is terug van eigenlijk nooit weggeweest. Het lukt de band aardig om op deze populariteit mee te liften: "De single Heerlijke Lach was in België op de radio en we worden wel gedraaid op Radio 2 en Radio 5. Het is eigenlijk wachten tot één liedje eindelijk doorbreekt."

Voor iedereen kan het iets anders betekenen" Michiel Cremers van Springtij over de nieuwe single Zaken Zijn Gedaan

In het nieuwe liedje, Zaken Zijn Gedaan, mag iedereen horen wat jezelf wil, vertelt Michiel: "Voor iedereen kan het iets anders betekenen. Waar het over gaat, is bijvoorbeeld een relatie die je zo graag wil laten lukken dat je 'm misschien wel kapot maakt."

Het debuutalbum van Springtij staat gepland voor februari 2022 en komt zowel op cd als op vinyl uit.

