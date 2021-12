Indaver blijft verantwoordelijk voor verwerking Zeeuws gft-afval

Groene kliko (foto: Wikipedia)

Het gaat om het verwerken van jaarlijks 50.000 ton gft-afval. Om de Zeeuwse gemeenten te stimuleren schoon gft aan te leveren is in het contract een flexibel tarief opgenomen. Hoe schoner het gft-afval wordt aangeleverd, hoe lager het verwerkingstarief. Schoon gft-afval is van groot belang, want de kosten van verwerking nemen toe als het gft-afval vervuild is.

"De keuze voor Indaver volgt uit een Europese aanbesteding", zegt voorzitter Kees Weststrate van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. "De prijs speelt een rol maar ook het feit dat ze het gft in Zeeland kunnen verwerken, in Nieuwdorp. Zodat je geen onnodige transporten nodig hebt."

Meer gft ophalen

Weststrate hoopt dat er de komende jaren nog meer gft wordt opgehaald. "Nu is dat nog 50-duizend ton per jaar, maar ik wil eigenlijk dat de dertig procent gft, die nu nog in het gewone afval verdwijnt, daarbij komt. We halen het op bij de mensen en met dat gft kunnen we compost maken dat iedereen kan gebruiken. Zo maken we de cirkel weer rond. Duurzamer kan het niet."

Afvalverwerker Indaver (foto: Omroep Zeeland )

Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval, en heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland,

Frankrijk, Portugal, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In 2020 behaalde Indaver een omzet van 601 miljoen euro met ruim 1900 medewerkers in heel Europa.