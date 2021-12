Roller Coaster niet meer op 1 in Top 2000, Queen pakt plek terug

Danny Vera baalt er niet van. "Ik moest toch een keer van die nummer een af, maar ik vind het een enorme eer dat ik vorig jaar nummer een ben geworden."

Stiekem hoopt Vera dat hij met zijn nummer een positie een 'Anouk-effect' in gang heeft gezet. "Wat Anouk bij het songfestival teweeg heeft gebracht, zou het heel mooi zijn als er nu wat meer variatie komt in de top 10", legt Vera uit. "Dat die lijst wat meer een jaaroverzicht wordt, in plaats van de beste liedjes ooit."

"Ik ben Elvis-fan, en dan is het raar dat ik op een sta en dat Elvis niet eens in de top 20 staat."

Het is de derde keer dat Roller Coaster in de Top 2000 staat. Twee jaar geleden kwam het nummer binnen op de vierde plek, de hoogste nieuwe binnenkomer ooit. Vorig jaar stootte hij door naar nummer een.

Dat Vera vorig jaar nog vier plekken steeg, was volgens NPO Radio 2 een teken, omdat het werd gezien "als dé soundtrack van deze tijd", zei zendermanager Peter de Vries toen, verwijzend naar de coronapandemie.

Tot vorig jaar was het slechts een andere Nederlandse artiest gelukt om door te dringen tot de bovenste positie van de lijst. In 2005 sloot Avond van Boudewijn de Groot even voor middernacht op 31 december de Top 2000 af.

De Top 2000 start 25 december om 00.00 uur en de nummer een is vlak voor de jaarwisseling te horen op NPO Radio 2.

Roller Coaster scoorde dit jaar ook in andere landelijke jaarlijsten. In de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 stond het liedje net als in 2020 op de eerste positie. In de Top 4000 van Radio 10 en de Top 1000 Aller Tijden van Radio Veronica stond het lied op nummer twee. In de uitvaartmuziek Top 100 behaalde Roller Coaster de tweede plek, na Time To Say Goodbye (Con Te Partiro) van Sarah Brightman en Andrea Bocelli.

In de Zeeuwse Top 40 stond de hit van Danny Vera al drie jaar op nummer een.

