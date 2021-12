Zeeuwse Chantal viert dit jaar kerst in Mexico

Ze merkte niet veel verschil tussen het vliegen in Europa en in de Verenigde Staten. "Wat wel maf is: dat je voor Nederland geen test nodig hebt om binnen te komen, maar hier wel. Maar verder is er niet zoveel verschil. Iedereen draagt een mondkapje, net als bij ons, maar hier zie je wel mensen met maanpakken. En ja, er wordt hier beter afstand gehouden, maar dat kán ook hier. In supermarkten kun je met drie karretjes naast elkaar de gang door.

(foto: Omroep Zeeland)

ZIB Chantal Piët

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Chantal (38) is opgegroeid in Hulst, maar terechtgekomen in de Verenigde Staten. Ze heeft daar haar eigen stroopwafelbedrijf. Omdat ze een vaste woonplaats beu was, heeft ze haar huis verkocht en leidt een nomadenbestaan in Canada en de Verenigde Staten.