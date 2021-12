Rinie en Marian zorgen ervoor dat de laatste fase van het leven een mooie herinnering is

Aan het begin van de dag lopen de dames naar kamer vier om die gereed te maken voor de volgende bewoner. Het bed wordt opgemaakt, er wordt een bloemetje neergezet en de koffie staat al klaar met een schaaltje koekjes.

"We willen dat de mensen zich welkom voelen en daarom creëren we een huiselijke sfeer", zegt Rini. Voor hoe lang is nooit te zeggen: "De bewoner kan hier een dag zijn, een paar weken of een aantal maanden, maar van tevoren weet je wel dat die persoon niet lang meer te leven heeft."

'Het kan me raken, maar het is bespreekbaar'

De vrijwilligers zijn er om de bewoners een prettige tijd te geven in hun laatste levensfase. Terwijl de vrijwilligers het verdriet bij de nabestaanden kunnen zien, voelen ze dit zelden zelf. "Het kan me raken, maar het is bespreekbaar met de collega's en dat zorgt ervoor dat we het werk goed kunnen doen", aldus Rini.

Marian heeft een tijd in de verpleging gewerkt en kon het verdrietige gevoel vroeger moeilijk loslaten. "Ik nam het leed mee naar huis. Van mijn moeder heb ik geleerd dat de dood bij het leven hoort en ik heb er in de loop der jaren mee leren omgaan."

'Met vleugels naar huis'

Het mooiste aan het werk vinden Rini en Marian dat ze er veel dankbaarheid voor terugkrijgen. "Als je een praatje hebt gemaakt met een bewoner, die je bedankt voor het gesprek zodra je de kamer uitloopt, dan ga ik met vleugels naar huis. Daar doe je het voor", zegt Marian.

"Ik ga vaak met een fijn gevoel naar huis en dat klinkt tegenstrijdig, omdat de mensen die hier liggen doodgaan, maar de glimlach die je ze kan brengen op hun gezicht, dat geeft ontzettend veel voldoening", voegt Rini eraan toe.

Rinie Verkerke en Marian Boots hebben een kamer in het hospice klaargemaakt voor een volgende bewoner (foto: Omroep Zeeland)

De dames maken halve werkdagen van vier uur en dat doen ze twee keer per week. Rini werkt zelfs vaker dan het minimale wat van haar verwacht wordt. "De afgelopen jaren in de coronatijd hebben we andere diensten gedraaid en met een beperkte groep het hospice draaiende gehouden. Daarnaast heb ik regelmatig bereikbaarheidsdienst, want hier zijn voelt ontzettend goed."

Symbolische klompen

In de hal bij de voordeur staat een paar klompen die ooit van een bewoner zijn geweest. Rini kijkt er iedere keer naar als ze het pand verlaat. "Ik denk dan bij mezelf: die laat ik hier, zo voelt dat voor mij. Alles wat er in het hospice gebeurt blijft daar", zegt ze.

Terwijl Rini al vijfenhalf jaar in het hospice werkt en Marian nog maar een half jaar, weten ze allebei dat ze het vrijwilligerswerk nog lang willen blijven doen. "Dit is een mooie invulling van mijn leven, ook naarmate ik ouder word", aldus Marian.