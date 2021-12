Sinkhole Middelburg veroorzaakt door oude waterput

Hulpdiensten in de Nieuwstraat in Middelburg (foto: Provicom)

De vrouw zakte in haar eigen tuin in een diep gat in de grond. Ze raakte bedolven onder drijfzand. Haar man en de buurman hebben haar hoofd boven water kunnen houden en zo het leven van de vrouw gered. Pas uren later werd ze door de toegesnelde hulpdiensten bevrijd.

Laatste zetje

De gemeente Middelburg concludeert na het afgraven van de kuil dat het gat is ontstaan in een oude waterput. "Waarschijnlijk is die put niet voldoende afgedekt, met puin of met hout", zegt een medewerker van de gemeente. "In de loop der tijd is dat gaan rotten en is er een holte ontstaan." Het regende afgelopen weekeinde veel en hard. "Dat die mevrouw daar liep, is waarschijnlijk het laatste zetje geweest."

Er is geen verband met de gemeentelijke riolering, verzekert de medewerker. "Die ligt er meters vandaan. We hebben ook geen verbinding gevonden tussen het riool en de voormalige put." De gemeente kreeg de afgelopen dagen veel verontruste telefoontjes van bewoners in de binnenstad die zich afvroegen of hun tuin wel veilig was. Het gat in de tuin in de Nieuwstraat lijkt dus een op zichzelf staand geval te zijn.

Lees ook: