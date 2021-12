Om 6.00 uur 's ochtends aan het champagneontbijt in Philippine: 'Het is een katerontbijt voor ons'

Door de nieuwe coronamaatregelen mogen restaurants nog maar tot 17.00 uur gasten ontvangen. Ze mogen daarentegen wel al om 5.00 uur open en daar zag restauranteigenaar Alain Neelemans een kans liggen: "We dachten: we blijven gewoon positief en gaan vandaag vanaf 6.00 uur een champagneontbijt organiseren."

Zijn idee viel meteen in de smaak: "We hebben zo'n 45 aanmeldingen. Mensen reageren heel enthousiast, dus dat is heel leuk", vertelt Neelemans.

Vroeg aan de bubbels

Samen met zijn vrouw Debbie verzorgt hij het ontbijt. De eters kunnen het ontbijt én de bijbehorende alcohol wel waarderen: "Wij zitten aan de bubbels om te vieren dat we de uitdaging zijn aangegaan om zo vroeg op te staan!", vertelt een uitgegeten ontbijtgast.

Debbie en Alain Neelemans stonden om half vijf op om een champagneontbijt te verzorgen (foto: Omroep Zeeland)

Dat vroege tijdstip is voor veel gasten nog wel een heikel puntje: "Normaal kom ik nu net thuis rond dit tijdstip", vertelt een jonge ontbijter.

Katerontbijt

Hij stond met een groepje vrienden stipt om 6.00 uur op de stoep, heeft al twee cocktails gedronken en schenkt nog maar een glaasje wijn in: "We hebben gisteren ook wat gedronken, dus het gaat een beetje moeilijk weg. Het is een katerontbijt voor ons. Gelukkig is er ei en bacon. Dat is het beste medicijn!"

De restauranteigenaren twijfelen nog of het champagneontbijt een vervolg gaat krijgen: "De wekker ging om half vijf. Het is wel vroeg hoor!", aldus een lachende Alain. Het volgende ontbijt mag van hem dan ook wel iets later beginnen.