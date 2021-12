Sint bezoekt streekproductenmarkt in Sint Jansteen

"Allemaal producten uit de gemeente Hulst, dat is toch fantastisch", riep Sinterklaas lachend. "Ik zei net al tegen huispiet 'we hebben een vrachtwagen nodig', want ik zou heel veel meenemen."

Een podium voor lokale ondernemers

De streekproductenmarkt wordt twee keer per maand georganiseerd door The Holy Spiritus brouwerij, die in de kerk gevestigd is. Ook de brouwerij probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van regionale producten. "We halen onze grondstoffen uit de regio en willen met deze markt een podium geven aan andere lokale ondernemers", vertelt Goderic Van den Brande, een van de stokers.

Volgens de ondernemers wordt er genoeg gemaakt in de omgeving. "Enorm veel. Er zijn veel creatieve mensen hier, waar we graag mee samenwerken. Het varieert van ketchup tot koffie of bier. Noem maar op", legt stoker Tom Genbrugge uit.

(foto: Omroep Zeeland)

Linda de Smet van Kwast & Kleur uit Hulst staat trots voor haar kraam met zelfgemaakt speelgoed. Op haar tafel staan allerlei speelgoedbeesten, auto's en nog veel meer. "Ik maak alles zelf met de figuurzaagmachine. Ik beschilder alles met de hand. Dat is mijn hobby." Linda verkoopt haar spullen vooral via social media en vindt het daarom extra leuk om op de streekmarkt te staan.

Steeds meer kraampjes

Ook Jos Kroes van de afdeling Zeeuws Vlaanderen van de vereniging ecologisch leven en tuinieren (VELT) vindt de markt in de voormalige kerk een leuk initiatief. "Er komen steeds meer kraampjes bij, dus het kan niet mooier." Jos verkoopt onder meer kookboeken en praat ook graag met bezoekers over de voordelen van biologisch en ecologisch eten. "We zien sinds de coronacrisis ook een toename in het aantal leden. Mensen zijn toch meer met gezond leven en eten bezig."

Wie de Sint gemist heeft, kan over twee weken nog wel de kerstman bewonderen in Sint Jansteen. Of hij er ook vandoor wil met een vrachtwagen vol lokale producten, zal dan blijken.