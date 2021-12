Gouden tip gevraagd voor grotere opslagruimte dierenvoedselbank

De opslagruimte in Vlissingen is ongeveer tien vierkante meter en flink gevuld met allerlei soorten gedoneerde dierenvoeding. Kattenvoer, hondenvoer en van alles voor het konijn. "Het staat hier soms tot aan de deur vol en dan moet je over het eten heen klimmen om de spulletjes te kunnen pakken die je nodig hebt voor de voedselpakketten", legt vrijwilliger Vera Wijkhuijs uit.

In weer en wind

Omdat er binnen geen ruimte is, moeten de wekelijks gevulde kratten voor de leden buiten gevuld worden. Bij mooi weer is dat niet zo'n probleem, maar als het regent wel. "Met paraplu's en afdekzeilen proberen we ze droog te houden, maar we worden alsnog kletsnat. Het is absoluut niet ideaal", zegt Wijkhuijs. "Het eten wordt vaak ook nat en dan blijft het minder lang goed. Dat is zonde", vult voorzitter Jolanda Lichtenberg van Stichting Dierenwelzijn Walcheren aan.

De kratten voor de leden worden nu buiten gevuld. (foto: Omroep Zeeland)

De dierenvoedselbank maakt voedselpakketten voor mensen met huisdieren op Walcheren en de Bevelanden, die het financieel niet breed hebben. Dat zijn er zo'n honderd op dit moment. "Sinds we de Bevelanden erbij zijn gaan doen, zijn er veel leden bijgekomen en er komen wekelijks tientallen bij," licht Lichtenberg toe. "Daarom moeten we echt een grotere opslag hebben."

Toekomstdroom

De stichting zoekt een ruimte van minimaal honderd vierkante meter, het liefst centraal gelegen. "Onze droom is dat we een dierenwelzijnscentrum kunnen maken. Met een opslag en uitgiftepunt voor de pakketten, maar ook een plek voor de chauffeurs en centralisten. En dat de dierenambulance daar ook kan wachten totdat er een melding binnenkomt. Maar het allerbelangrijkste nu is een grotere opslag en een ruimte waarin de pakketten verwerkt kunnen worden," aldus voorzitter Lichtenberg. Geld om zelf een gebouw te kopen, is er niet. "Maar we kunnen op dit moment wel huur betalen."

De kasten in de opslagruimte staan bomvol met allerlei soorten gedoneerde dierenvoeding. (foto: Omroep Zeeland)

Jolanda Lichtenberg en Vera Wijkhuijs hopen dat er snel iemand met de gouden tip komt. Tot die tijd blijven ze in de propvolle opslag en maken ze buiten op de stoep de voedselpakketten. "De baasjes zijn er ontzettend bij mee. Als ze geen ondersteuning van ons zouden krijgen, moeten ze afstand van hun dier doen", vertelt Lichtenberg. "Ik help ook vaak met het rondbrengen van de pakketten en die blije gezichten daar doe ik het voor", voegt Wijkhuijs eraan toe. "En dat ik weet dat de diertjes het goed hebben."