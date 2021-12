Xenos geeft Schouwen-Duiveland aan Zuid-Holland

Dus gingen we de straat op in het 'Zuid-Hollandse' Zierikzee om te vragen hoe er daar naar de kaart wordt gekeken. Een jonge inwoner van Zierikzee vindt het niet zo'n probleem: "Ik kom uit Hellevoetsluis, dus dan ben ik weer terug in Zuid-Holland. Ik zat er al aan te denken om uit Zeeland te gaan, dus dat hoeft nu niet meer!"

Een andere passant is minder blij met de kaart: "Ik heb geen enkele behoefte om bij Zuid-Holland te horen. Ik vind het één van de meest rommelige provincies van Nederland. Die bollenvelden vind ik ook niks."

De kaart van de Xenos (foto: Omroep Zeeland)

Xenos laat weten het oprecht jammer te vinden dat Zeeland op de kaart kleiner is weergegeven dan het in werkelijkheid is. De winkel heeft de kaart direct uit de online verkoop gehaald. "Verder gaan we uiteraard in gesprek met onze Chinese leverancier om de ware grootte van Zeeland aan te geven", aldus Ellen van Bergeijk van Xenos.

Niet de eerste

Xenos is zeker niet de eerste partij die een fout maakt met de topografie van Zeeland. Hieronder is een lijst met eerdere 'kaartfouten' terug te vinden.

