Goedemorgen! Dierenvoedselbank zoekt, Xenos mist Schouwen en onze website en app zijn vernieuwd!

Op een kaart die Xenos verkocht was Schouwen-Duiveland bij de provincie Zuid-Holland gevoegd. (foto: Omroep Zeeland)

Dierenwelzijn Walcheren is naarstig op zoek naar een grotere locatie. Doordat er steeds meer klanten komen van de Dierenvoedselbank is er meer opslag nodig en dat past niet in de huidige locatie in Vlissingen. Bovendien is het werkgebied uitgebreid met de Bevelanden, dus ook daar is een nieuwe ruimte welkom.

De opslag ligt vol vanwege drukte bij de Dierenvoedselbank (foto: Omroep Zeeland)

Deze ochtend ontdek je het mogelijk vanzelf, zo niet, dan vertellen we je dat de website en de app van Omroep Zeeland worden vernieuwd! Je kunt live-uitzendingen van radio en tv daarop vinden, maar ook gemiste uitzendingen. Het ziet er frisser uit en je vindt in één oogopslag een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Superhandig.

Welkom op de vernieuwde app en website van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

En vanaf vandaag kun je stemmen voor de Kerst Top 30 van Omroep Zeeland. Laat ons weten wat jouw favoriete kerstplaten zijn. De dertig meest gekozen liedjes hoor je op vrijdag 24 december van 13.00 tot 16.00 uur.

De top 30 wordt op 24 december uitgezonden op Omroep Zeeland Radio (foto: Omroep Zeeland)

Het weer:

We beginnen met nevel en soms lage bewolking, en in Zeeuws-Vlaanderen lokaal mist(banken). In de ochtend schijnt af en toe de zon en het blijft lang droog, maar later in de middag en vanavond zal het gaan regenen. Er komt dan een matige tot vrij krachtige zuidenwind te staan, bij maximumtemperaturen van 4 tot 6 graden.

Vannacht volgen er opklaringen en blijft het droog met geregeld zon, maar 's avonds volgt er opnieuw wat regen. Morgen blijft het droog en vrij zonnig, bij 5 à 6 graden. In de nacht volgt dan weer regen. En daarna is er ook maar weinig verandering en is het licht wisselvallig.