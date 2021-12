Nieuw onderzoek bevestigt: veel te veel PFAS in vis Westerschelde

De fabriek van 3M bij Antwerpen (foto: ANP)

"De overschrijding voor vis is gigantisch", zegt hoogleraar Jacob Boer in de Zeeuwse krant. Ook in zeegroenten zit te veel PFAS, veertien keer dan is toegestaan. Het onderzoek is gedaan met behulp van sportvissers die in oktober vis vingen en groenten sneden in het Land van Saefthinge.

Ruim een maand geleden bleek al uit onderzoek van Omroep Zeeland dat er veel te veel PFAS zit in vis die in de oostelijke Westerschelde leeft. Naar aanleiding van die bevindingen besloot de provincie Zeeland zelf onderzoek te doen naar het gehalte PFAS in vis en groenten.

In de Westerschelde wordt al jaren PFAS geloosd. Pas sinds deze zomer ontstond ophef, nadat breed bekend werd dat de fabriek 3M in de Antwerpse haven grote hoeveelheden PFAS in de Schelde liet stromen.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. In hoge concentraties zijn de stoffen mogelijk ziekmakend. Een belangrijk deel van de PFAS-lozingen op de Westerschelde zouden worden veroorzaakt door het bedrijf 3M in Antwerpen, maar ook komen er kilo's PFAS per jaar binnen bij de waterzuivering van Bath en via het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

